Visibilia | pm | 20 indagati per falso in bilancio | c’è compagno e sorella Santanché

(Di venerdì 12 aprile 2024) Milano, 12 apr. (Adnkronos) – Nell’inchiesta milanese suEditore, coordinata dalla procuratrice aggiunta Laura Pedio e dai pm Maria Giuseppina Gravina e Luigi Luzi, figurano indagate perin17 persone – oltre alla ministra ci sono ilDimitri Kunz, laFiorella Garnero, la nipote della ministra Silvia Garnero e l’exdella senatrice Canio Giovanni Mazzaro che hanno avuto ruoli all?interno della spa – e tre società (editore spa,srl in liquidazione eeditrice srl). E’ quanto emerge nell’avviso di conclusione delle indagini. Al centro dell?indagine, nata da un esposto dei piccoli azionisti che chiedevano verifiche sui conti della spa, è emerso – per gli ...

Italia Chiusa altra indagine su ministra Santanchè per 'falso in bilancio' - Alla senatrice di Fratelli d'Italia (FdI), presidente di Visibilia Editore fino al gennaio 2022, i pubblici ministeri Marina Gravina e Luigi Luzi contestano il falso in bilancio. Nelle scorse ...bluewin.ch

Visibilia, procura Milano chiude indagini: Santanchè indagata per falso in bilancio - nell’inchiesta che la vede indagata per falso in bilancio relativo alla società Visibilia Editore spa, da lei fondata e di cui fino al 23 gennaio del 2022 è stata presidente. In particolare, l'ipotesi ...reggiotv

Caso Visibilia, chiusa altra indagine su Santanchè: i pm contestano falso in bilancio - Nelle scorse settimane era stata definita la tranche di indagine in cui la ministra viene accusata di truffa aggravata all'Inps per la gestione della cassa integrazione ...rainews