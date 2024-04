Visibilia | la procura di Milano chiude un altro filone dell’inchiesta | Daniela Santanchè è indagata per falso in bilancio

(Di venerdì 12 aprile 2024) A poco più di una settimana dalla mozione di sfiducia respinta dalla Camera dei deputati, per la ministra del Turismoarrivano novità dal fronte giudiziario. Ladiha infatti chiuso – in vista della richiesta di processo – ildi inchiesta sul dissesto di. Alla ministra del Turismo, presidente diEditore fino al gennaio 2022, i pm Marina Gravina e Luigi Luzi con l’aggiunto Laura Pedio contestano ilin. Nelle scorse settimane è stata definita la tranche di indagine, sempre condotta dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza, in cui la senatrice di Fratelli d’Italia è invece accusata di truffa aggravata all’Inps per la gestione della cassa ...

Già indagata per falso in bilancio e bancarotta, a Daniela Santanchè è stato notificato oggi dalla Procura di Milano l’avviso di conclusione delle indagini preliminari per l’ipotesi di truffa ai ... (ilfattoquotidiano)

In particolare, l'ipotesi di falso in bilancio riguarderebbe le comunicazioni tra il 2016 e il 2020 della quotata La procura di Milano ha chiuso le indagini nei confronti di alcuni indagati, tra cui ... (sbircialanotizia)

(Adnkronos) – La procura di Milano ha chiuso le indagini nei confronti di alcuni indagati, tra cui la ministra del Turismo Daniela Santanchè , nell’inchiesta che la vede indagata per falso in bilancio ... (periodicodaily)

Italia Chiusa un'altra indagine sulla ministra Santanchè per «falso in bilancio» - Alla senatrice di Fratelli d'Italia (FdI), presidente di Visibilia Editore fino al gennaio 2022, i pubblici ministeri (pm) Marina Gravina e Luigi Luzi contestano il falso in bilancio. Nelle scorse ...bluewin.ch

Visibilia, chiusa altra indagine su Santanchè per falso in bilancio - La procura di Milano ha chiuso, in vista della richiesta di processo, il filone di inchiesta sul dissesto di Visibilia nel quale tra gli indagati figura Daniela Santanchè. Alla ministra del Turismo, ...tg24.sky

La ministra Santanchè indagata per falso in bilancio: chiuso il filone di inchiesta sul dissesto di Visibilia - La procura di Milano ha chiuso, in vista della richiesta di processo, il filone di inchiesta sul dissesto di Visibilia nel quale tra gli indagati figura ...gazzettadelsud