Virtus | doppia spinta Cordinier e ’sold out’ per l’ottavo posto

(Di venerdì 12 aprile 2024) di L’ultima giornata di regular season dell’Eurolega deciderà il futuro europeo della. Alla Segafredo Arena (ore 20,30 diretta Sky) i bianconeri ospiteranno il Baskonia e chi tra le due formazioni vincerà chiuderà questa prima fase in ottava posizione, mentre chi perderà dovrà accontentarsi del decimo. Da quest’anno la formula della massima competizione continentale è cambiata e prima dei playoff prevede un nuovo step chiamato play-in dove la settima incontra l’ottava in una partita secca e chi vince andrà poi nei quarti contro la seconda, mentre chi perde incontrerà in un’altra partita secca chi si impone nello spareggio tra la nona e la decima e chi vince questa ultima partita sarà abbinata alla capolista Real Madrid. Ovviamente ogni incontro si gioca in casa della squadra che si è qualificata nella posizione più alta, per cui ...