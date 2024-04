Violenza sessuale | pm chiede condanne a 3 anni e 6 mesi per Mattia Lucarelli e Federico Apolloni

(Di venerdì 12 aprile 2024) Il pm di Milano Alessia Menegazzo ha chiesto cinquea 3e 6per i calciatori all’epoca dei fatti tesserati per il Livorno,, figlio dell’ex attaccante e ora allenatore Cristiano, e, oltre ai loro tre loro amici, tutti quanti accusati dinei confronti di una studentessa americana di 22. I cinque sono giunti a processo con rito abbreviato. I fatti contestati risalgono alla notte tra il 26 e il 27 marzo 2022 e lo stupro sarebbe avvenuto a Milano.jr erano stati arrestati, posti ai domiciliari e dopo seitornati in libertà. SportFace.

