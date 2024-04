Violenza sessuale | chiesto il carcere per il figlio di Lucarelli

(Di venerdì 12 aprile 2024) Le ultime sul processo che vede coinvolto ildi Cristiano, ex attaccante del Livorno ed ora allenatore Il pm di Milano haufficialmente una condanna a 3 anni e 6 mesi diper Mattiadell’ex attaccante del Livorno con un passato in Serie A. Oltre a lui sono indagati

TREVISO - Per oltre due anni, da quando ne aveva 12 a quando ne stava per compiere 15, una ragazzina dell?hinterland di Treviso ha subìto le attenzioni a sfondo sessuale da parte del... (ilgazzettino)

Il pm di Milano Alessia Menegazzo ha chiesto cinque condanne a 3 anni e 6 mesi per i calciatori all’epoca dei fatti tesserati per il Livorno, Mattia Lucarelli , figlio dell’ex attaccante e ora ... (sportface)

Violenza sessuale, chiesti 3 anni e 6 mesi per Lucarelli jr - Il pm di Milano Alessia Menegazzo ha chiesto oggi cinque condanne a 3 anni e 6 mesi per i calciatori 23enni del Livorno Mattia Lucarelli, figlio dell'ex attaccante Cristiano, e Federico Apolloni, e pe ...ansa

Mattia Lucarelli e Federico Apolloni, per i due giocatori e tre loro amici chieste condanne a tre anni e mezzo per Violenza sessuale - Cinque condanne a 3 anni e mezzo per i calciatori 23enni del Livorno Mattia Lucarelli, figlio dell'ex attaccante Cristiano, e Federico Apolloni, e per tre loro amici accusati di Violenza sessuale nei ...milano.repubblica

Mattia Lucarelli e Federico Apolloni accusati di Violenza sessuale su ragazza americana: pm chiede 3 anni e 6 mesi - La richiesta del magistrato nei confronti dei due calciatori 23enni del Livorno e di tre loro amici. I cinque sono a processo con rito abbreviato ...ilgiorno