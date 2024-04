Violenza sessuale | chiesti 3 anni e 6 mesi di carcere per i giocatori Mattia Lucarelli e Federico Apolloni

(Di venerdì 12 aprile 2024) È arrivata la decisione del pm di Milano, Alessia Menegazzo, che segue il caso del presunto stupro ai ddi una studentessa americana di 22, a Milano.e 6per idel Livorno 23enni– figlio dell’ex attaccante – e. Stessa richiesta di condanna per gli altri tre imputati nell’inchiesta, amici dei calciatori. Il processo, con rito abbreviato, punta a far luce sui fatti avvenuti nel capoluogo lombardo, nella notte tra il 26 e il 27 marzo 2022. La presuntadi gruppo sarebbe si sarebbe consumata nell’appartamento di. La ragazza ci sarebbe arrivata, in stato di alterazione, ...

Mattia Lucarelli , Federico Apolloni e tre loro amici sono accusati di aver abusato di una 22enne conosciuta in discoteca a marzo 2022. La Procura ha chiesto per ciascuno di loro una condanna a 3 ... (fanpage)

Mattia Lucarelli e Federico Apolloni, per i due giocatori e tre loro amici chieste condanne a tre anni e mezzo per Violenza sessuale - Cinque condanne a 3 anni e mezzo per i calciatori 23enni del Livorno Mattia Lucarelli, figlio dell'ex attaccante Cristiano, e Federico Apolloni, e per tre loro amici accusati di Violenza sessuale nei ...milano.repubblica

La Procura chiede condanne a oltre 3 anni Mattia Lucarelli e Federico Apolloni per Violenza sessuale - Mattia Lucarelli, Federico Apolloni e tre loro amici sono accusati di aver abusato di una 22enne conosciuta in discoteca a marzo 2022 ...fanpage

Violenza sessuale, chiesti 3 anni e 6 mesi per Lucarelli jr (figlio di Cristiano) e altri 4 calciatori - Il pm di Milano Alessia Menegazzo ha chiesto oggi cinque condanne a 3 anni e 6 mesi per i calciatori 23enni del Livorno Mattia Lucarelli, figlio dell’ex attaccante Cristiano, e Federico Apolloni, e ...gazzettadiparma