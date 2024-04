Violamania | una serata preoccupante La Fiorentina ha finito la benzina?

(Di venerdì 12 aprile 2024) Quarto di finale di competizione europea, stadio caldo, momento di forma non perfetto. Vista così, uscire con un pareggio dalla Doosan Arena...

Caro Barak, dove eravamo rimasti? È passato quasi un anno da quando proprio il buon Antonin scaraventò il pallone in porta al... (calciomercato)

ALLEGRI a Mediaset: "Tornato alla Juventus per dare una mano ad una società che mi ha dato tanto" - E così dopo quarantadue giorni, due pareggi e due sconfitte, la Juve torna a vincere in campionato resistendo all’assalto finale della Fiorentina. È un successo che si aggiunge a quello… Leggi ...informazione

Violamania: che tristezza vedere questa Juve. Ma questo aumenta i rimpianti - Proviamo ad immedesimarci in un tifoso di una qualsiasi squadra estera che, per curiosità, si collega per dare un`occhiata alla partita fra Juventus e Fiorentina..calciomercato

Rolando Mandragora: una stella in ascesa nel calcio italiano - Rolando Mandragora, centrocampista della Fiorentina, ha recentemente dimostrato di essere un giocatore chiave per la sua squadra. La sua performance eccezionale nella vittoria contro l'Atalanta nel pr ...informazione