Viola i domiciliari e si schianta con l' auto | Simba La Rue torna in carcere

Leggi tutta la notizia su agi

(Di venerdì 12 aprile 2024) AGI -inil trapperLa Rue, alias di Mohamed Sadia Lamine, per averto il regime della misura cautelare degli arrestiin cui si trova nell'ambito del processo per la rissa con sparatoria in zona corso Como in cui è stato condannato dal tribunale a 6 anni, 4 mesi e 15 giorni. Lo ha deciso la terza sezione della corte di appello di Milano dove pende il processo di secondo grado. La richiesta di aggravamento è stata formulata dalla procura generale dopo la comunicazione della questura di Milano, relativa all'avvio di procedimento amministrativo, dove viene riferito cheLa Rue lo scorso 12 marzo 2024, insieme a numerose persone, ha fatto un incidente nelle vicinanze del kartodromo di Rozzano. A bordo di un'Audi A6 ha perso il controllo ...