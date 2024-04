Vinitaly | padiglione Campania | 120 aziende vinicole il 65% in rappresentanza di Irpinia e Sannio

(Di venerdì 12 aprile 2024) Una partecipazione da record alper ledell’e del, grazie alla Camera di Commercioche ha portato a Verona 120 cantine del territorio, occupando 169 moduli espositivi il 65% di tutta l’area destinata alle imprese viticampane. Alla 56ma edizione della rassegna internazionale enologica in programma a Verona da domenica 14 a mercoledì 17 aprile, il(circa 2.500 mq di area espositiva) ospita una collettiva altamente rappresentativa del settore vitivinicolo delle province di Avellino e di Benevento. “Una presenza forte e qualificata, in grado di coniugare creatività ed efficacia, espressione di due dei territori ad alta vocazione ...

