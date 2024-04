Villa abusiva con piscina davanti al Comune | sequestro a Portici

(Di venerdì 12 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutiUnacon giardino e, realizzata di fronte al palazzo comunale di, in provincia di Napoli, è stata sequestrata dagli uomini della polizia municipale guidati dal capitano Gaetano D’Esposito. Si tratta di un’area di oltre seicento metri quadri di fronte al municipio di via Campitelli a cui la Municipale ha apposto i sigilli stamattina. Le verifiche dei vigili sono scattate dopo una segnalazione: sul posto hanno trovato un cantiere in piena attività, con tanto di materiali pronti all’impiego. C’erano anche unafuori terra realizzata con una struttura di sostegno in muratura e ferro, due manufatti in legno prefabbricati e una pergotenda chiusa sui lati ove era stata allestita una cucina già funzionante con allacci di acqua, luce e gas. Tutto ...

