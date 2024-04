(Di venerdì 12 aprile 2024) Un progetto da, per potenziare la. Si tratta della seconda tranche di un piano per la sicurezza, che già nel 2022 aveva visto aumentare il sistema, installando 35 telecamere in sette parchi comunali. "Nei prossimi mesi questo numero è destinato a salire: nelle scorse settimane è stato approvato il progetto, che prevede la posa di nuovi dispositivi soprattutto per lasia nel centro che in periferia – fa sapere l’amministrazione –. A ciò si aggiunge anche l’imponente lavoro di relamping che ha portato alla sostituzione delle luci della rete di illuminazione pubblica con lampade led di ultima generazione: oltre ad aumentare la sicurezza, si ridurrà l’impatto ambientale con un risparmio del 70% di energia e la drastica riduzione delle emissioni di anidride ...

La piaga dei furti in abitazione: "Più agenti e più Videosorveglianza" - Inoltre "sono stati fatti importanti investimenti tecnologici; entro la fine dell’anno monteremo in tutto il forese sistemi di Videosorveglianza con funzione di lettura targhe e controllo degli ...ilrestodelcarlino

Videosorveglianza e lettura targhe: ecco 175mila euro - Un progetto da 175mila euro, per potenziare la Videosorveglianza. Si tratta della seconda tranche ... che prevede la posa di nuovi dispositivi soprattutto per la lettura targhe sia nel centro che in ...ilgiorno

"Operazione di controllo leggendo le targhe. In tutto 237 apparecchi" - L'assessore Bartolomei annuncia l'implementazione del sistema di Videosorveglianza di Pistoia con nuove telecamere Anpr per la lettura delle targhe, connesse ai database per la sicurezza stradale. Si ...lanazione