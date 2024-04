Video intimo diffuso senza consenso nell’As Roma | trovato accordo fra l’ex dipendente e il club

(Di venerdì 12 aprile 2024) Si chiude con uneconomico fra le parti la vicenda deldell'ex dipende dell'As. Ma la vicenda resta aperta per la giustizia sportiva.

Giuseppe Chiné, il Procura tore federale della Figc , ha ascolta to l’ex dipendente della Roma e il compagno rimasti coinvolti nel licenziamento dopo il caso del video intimo , rubato da un calciatore ... (calcioweb.eu)

Roma, risarcimento alla dipendente licenziata dopo il Video intimo - La Roma pagherà un risarcimento alla dipendente licenziata lo scorso autunno per la diffusione di un Video "intimo" in cui compariva con il suo fidanzato. Lo scrive il quotidiano 'Repubblica' oggi in ...corrieredellosport

Sexgate Roma, accordo economico e lo scandalo è (già) in archivio: i dettagli - Il sexgate giallorosso ha trovato una sua fine. Stretta di mano e intesa, perché la Roma e la giovane dipendente licenziata dopo la diffusione di un Video intimo, che sarebbe stato rubato ...lalaziosiamonoi

Roma, chiuso il caso del Video intimo rubato: la dipendente licenziata e il club giallorosso trovano l'accordo - La donna era stata licenziata dai vertici della società sportiva, per la quale lavorava da anni, dopo la diffusione di un Video in cui appariva in un momento privato con il fidanzato ...roma.corriere