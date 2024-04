Viaggiare leggeri | gli aeroporti italiani dicono addio al limite dei 100 ml

Leggi tutta la notizia su nonewsmagazine

(Di venerdì 12 aprile 2024) In un’epoca in cui la sicurezza aerea è di massima importanza, glistanno rivoluzionando il modo in cui i passeggeri viaggiano. Con l’introduzione di nuovi scanner di sicurezza dotati di tomografia computerizzata (TC), è iniziata la rimozione deldi 100 ml per i liquidi nel bagaglio a mano. Questa tecnologia all’avanguardia, che utilizza un sistema a raggi X per produrre immagini tridimensionali, è potenziata dall’intelligenza artificiale, capace di distinguere tra vari tipi di liquidi, come acqua e alcolici, e altri prodotti come bagnoschiuma e profumi. Grazie a questa innovazione, gli articoli sospetti sono immediatamente individuati e segnalati agli operatori degli scanner. Il divieto di portare a bordo liquidi in quantità superiori a 100 ml era stato introdotto nel 2006 come misura di precauzione contro ...