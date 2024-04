Viabilità Roma Regione Lazio del 12-04-2024 ore 20 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 12 aprile 2024)DELL’12 APRILEORE 2020 CLAUDIO VELOCCIA PERCORRENDO IL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI TRA ARDEATINA ED APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA SUL TRATTO URBANO CODE ALTEZZA PORTONACCIO DIREZIONE TANGENZIALE EST IN VIA SALARA PER INCIDENTE TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA SETEBAGNI E LA TENUTA SANTA COLOMBA NEI DUE SENSI DI MARCIA IN VIA CASILINA SI RALLENTA TRA BORGHEISANA E FINOCCHIO NELLE DUE DIREZIONI MENTRE IN VIA APPIA CODE TRA CIAMPINO E FRATTOCCHIE DIREZIONE ALBANO INFINE IN PROVINCIA DI FROSINONE PERCORRENDO LA STRADA PROVINCIALE LEUCIANA PER UN TIR RIBALTATO AL KM 1 STRADA CHIUSA AL TRAFFICO, PRESTARE ATTENZIONE MEZZI DI SOCCORSO E PERSONALE SUL POSTO PER IL RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI Servizio fornito da Astral