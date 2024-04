Viabilità Roma Regione Lazio del 12-04-2024 ore 19 | 45

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 12 aprile 2024)DELL’12 APRILEORE 19.35 CLAUDIO VELOCCIA PERCORRENDO IL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA PISANA ED AURELIA IN CARREGGIATA INTERNA RIMANENDO IN INTERNA CODE TRA CASSIA BIS E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE NOMENTANA ETERAMO MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE PONTINA ENINA IN VIA CRISTOFRO COLOMBO CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE DIREZIONE OSTIA SULLA STRADA STATALE PONTINA UN CANTIERE ATTIVO GENERA CODE TRA SPINACETO E CASTE DI DECIMA DIREZIONE LATINA INFINE IN PROVINCIA DI FROSINONE PERCORRENDO LA STRADA PROVINCIALE LEUCIANA PER UN TIR RIBALTATO AL KM 1 ATTIVO SENSO UNICO ALTERNATO, PRESTARE ATTENZIONE MEZZI DI SOCCORSO E PERSONALE SUL POSTO PER IL RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI Servizio fornito da ...