Viabilità Roma Regione Lazio del 12-04-2024 ore 17 | 45

(Di venerdì 12 aprile 2024)DELL’12 APRILEORE 17.20 CLAUDIO VELOCCIA PERCORRENDO IL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRAFIUMICINO E DIRAMAZONESUD IN CARREGGIATA ESTERNA RIMANENDO IN ESTERNA PER INCIDENTE CODE TRA LE USCITE PRENESTINA E TIBURTINA MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA TRAFFICO RALLENTATO TRA PISANA ED AURELIA, CASSIA E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE NOMENTANA ETERAMO SUL TRATTO URBANO LUNGHE CODE TRA LA TANGENZIALE EST ED IL GRANDE RACCORDO CON DIFFICOLTA DI IMMISSIONE NELLO STESSO PERCORRENDO LAFIUMICINO CODE TRA PARCO DE MEDICI E VBIA ISACCO NEWTON DIREZIONE COLOMBO SULLA STRADA STATALE PONTINA UN CANTIERE ATTIVO RALLENTA IL TRAFFICO TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA DIREZIONE LATINA Servizio fornito da Astral