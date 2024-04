Viabilità Roma Regione Lazio del 12-04-2024 ore 16 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 12 aprile 2024)DELL’12 APRILEORE 15.20 CLAUDIO VELOCCIA PERCORRENDO IL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA AURELIA E BOCCEA IN CARREGGIATA INTERNA RIMANENDO IN INTERNA TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA LE USCITE BUFALOTTA ETERAMO MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA LE USCITEFIUMICINO E DIRAMAZIONESUD SUL TRATTO URBANO CODE TRA TOGLIATTI E LO SVINCOLO PER TOR CERVARA DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE PERCORRENDO VIA PONTINA UN CANTIERE ATTIVO RALLENTA IL TRAFFICO TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA DIREZIONE LATINA SULLA STATALE AURELIA CODE PER INCIDENTE TRA PALIDORO E TORRIMIPIETRA NEI DUE SENSI DI MARCIA SEMPRE PER INCIDENTE CODE IN VIA DELLA SOLFARATA A POMEZIA TRA VIA DELLE MONACHELLE E VIA LAURENTINA DIREZIONE PONTINA ...