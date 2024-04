Viabilità Roma Regione Lazio del 12-04-2024 ore 07 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 12 aprile 2024)DEL 12 APRILE 2025 ORE 07.20 FEDERICO DI LERNIA BUONGIORNO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO SEGNALANDO UN INCIDENTE SULLA A1 FIRENZETRA MAGLIANO SABIAE PONZANONO IN DIREZIONESUL GRANDE RACCORDO ANULARE, TROVIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA DIRAMAZIONESUD E APPIA. CON VREI RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONESUD DA TOR VERGATA FILE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO. LE CODE IN DIREZIONEINTERESSANO ANCHE LA DIRAMAZIONENORD DA SETTEBAGNI SULLA PONTINA SI SONO FORMATE CODE TRA TOR DE CENCI E CASTEL DI DECIMA A CAUSA DI ALCUNI INTERVENTI DI MANUTENZIONE CHE ...