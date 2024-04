Verstappen gela tutti | la risposta sul compagno di squadra è pungente

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 12 aprile 2024) La stagione 2024 di Formula 1 ha finora regalato grandi sorprese e colpi di scena, legati però non al risultato in pista. Dal passaggio di Hamilton in Ferrari allo scandalo Horner, finendo sul futuro di Max. In casa Red Bull sembra che le acque si siano calmate e la permanenza del campione olandese non sembra più in discussione. Incerto, però, al momento, il nome deldidi. Perez verrà confermato, oppure la Red Bull punterà su Carlos Sainz, che sta dimostrando di poter far bene in questa sua ultima stagione con la Ferrari? Proprio del suo futurodiha parlato Maxin un’intervista a Viaplay.ed il suo futurodi“Alla fine del ...