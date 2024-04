Verona, il gusto del dopo-Vinitaly - Viaggio tra le migliori tavole della città scaligera, che nei prossimi giorni sarà presa d’assalto dai frequentatori della più grande fiera italiana dedicata al vino. Domina la figura di Perbellini, c ...ilgiornale

Il Buttafuoco Storico in vetrina a Verona tanti gli appuntamenti - Tanti appuntamenti dentro e fuori il Vinitaly per il Consorzio Club del Buttafuoco Storico di Canneto Pavese. Si parte con Vinitaly and the City dove la bottiglia consortile de I Vignaioli 2018 sarà t ...laprovinciapavese.gelocal

Vinitaly: 107 cantine delle Marche a Verona - - ANCONA - Saranno 107 le cantine delle Marche presenti alla 56/ edizione di Vinitaly, in programma a Verona dal 14 al 17 aprile: 49 presenti nella collettiva organizzata dalla Regione, che ne compren ...ansa