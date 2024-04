Verissimo | gli ospiti di sabato 13 e domenica 14 aprile

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di venerdì 12 aprile 2024) Nel weekend del 13 e 14, il noto talk show italiano condotto da Silvia Toffanin, ospiterà una serie di celebrità del mondo dello spettacolo. Non mancano i momenti di riflessione e commozione. Questa stagione disembra essere ricca di emozioni e di interessanti argomenti di discussione. Ma che cosa riserverà la prossima puntata?, glidel weekend13 e14, alle ore 16.30 tornerà con una nuova puntata ““, l’appuntamento pomeridiano condotto da Silvia Toffanin. Al, la puntata avrà come ospite Francesca De André. La De André rivelerà, in occasione di un’intensa intervista, le drammatiche violenze subite dal suo ex compagno, recentemente ...