Verissimo | gli ospiti del 13 e 14 aprile 2024

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di venerdì 12 aprile 2024) Torna il doppio appuntamento con il talk Sabato 13 e domenica 14, alle ore 16.30 su Canale 5, nuovo weekend in compagnia di “”, condotto da Silvia Toffanin. Sabato a, Francesca De André racconta, in un’intensa intervista, le gravi violenze subite dall’ex compagno, ora condannato, in primo grado, a tre anni e tre mesi di reclusione per lesioni aggravate e maltrattamenti. In studio, Massimo Ghini e Lucrezia Lante della Rovere, protagonisti del film “Ennio Doris – C’è anche domani”. E ancora, saranno: Beatrice Luzzi con i figli Valentino ed Elia e la coppia nata a “Uomini e Donne” formata da Brando e Raffaella. Infine, il percorso dell’ultima concorrente eliminata dal serale di “Amici” di Maria De Filippi, la ballerinaLucia. Domnica intervista ritratto per un’icona della musica italiana: ...