Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di venerdì 12 aprile 2024) (Adnkronos) – Nelbrilla sotto i riflettori internazionali come la, un titolo che non solo onora la città stessa ma si estende ad abbracciare l'intera regione e oltre. Questo riconoscimento non è solo un sigillo di approvazione; è un invito a spingersi più in là, a innovare, a costruire un futuro più sostenibile per tutti. Esta accettando questa sfida con entusiasmo contagioso. Ieco-disono radicati in un approccio olistico, che abbraccia tutti gli aspettivita urbana. Dalle iniziative per ridurre l'inquinamento atmosferico alla promozione di uno stile di vita sano e attivo, ogni aspettovita quotidiana è stato ...