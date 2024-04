(Di venerdì 12 aprile 2024) Burioni: "Ennesimo studio che lo dimostra, rassegnatevi: la Terra non è piatta" "Inon supportano un'associazione tra vaccinazione anti-e morte cardiaca improvvisa nei giovani". E' questo l'esito di una nuova indagine condotta in Oregon e resa nota dai Cdc statunitensi (Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie) nell'ultimo 'Morbidity and Mortality

I Danni collaterali da vaccino Covid sono ormai accertati da numerosi studi, dagli enti e anche da ex ministri della Salute. A tal proposito, una clinica col nome Kaufman Institute for Coincidence , ... (ilgiornaleditalia)

Vaccino covid e morti improvvise, nessun legame: i dati Usa - (Adnkronos) - "I dati non supportano un'associazione tra vaccinazione anti-covid e morte cardiaca improvvisa nei giovani". E' questo l'esito di una nuova indagine condotta in Oregon e resa nota dai Cd ...reggiotv

Diminuisce la fiducia nei vaccini covid-19 tra donne incinte e neomamme - L'indagine ha riscontrato un declino nella percezione della sicurezza dei vaccini tra le donne in attesa di un bambino o che lo hanno ricevuto da poco, sottolineando la necessità di dialogo fra medici ...doctor33

covid, vaccini a mRna efficaci in chi è in cura per la sclerosi multipla - Lo conferma uno studio italiano che ha indagato la risposta nelle persone con Sm in terapia immunomodulante, mostrando per la prima volta come i farmaci ...repubblica