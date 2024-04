Vaccini a mRNA | mazzata per Moderna Il colosso farmaceutico costretto a chiudere il nuovo impianto Ecco dove e i numeri della disfatta

(Di venerdì 12 aprile 2024) Brutte notizie per, ilche si è ormai specializzato nella produzione dia base. Il calodomanda dianti Covid-19 in Africa hal’azienda a sospendere la costruzione di undi produzione di sieri ain Kenya. La decisione è stata presa dal produttore dopo la presa d’atto delle perdite subite a causamancanza di richieste dinel continente africano, che ammontano a più di 1 miliardo di dollari. Pur rinunciando a undel valore di 500 milioni di dollari,ha annunciato che “rimane impegnata a garantire un accesso equo aiin ...

La direttrice dei Centers for Diseases Control and Prevention (CDC) americani Mandy Cohen ha approvato la raccomandazione del Comitato consultivo sulle pratiche di immunizzazione (ACIP) ... (ilgiornaleditalia)

Covid, nei giovani nessun legame tra Vaccini e morte cardiaca - Non c’è nessun legame tra somministrazione dei Vaccini a mRNA contro il Covid-19 ed eventi di morte improvvisa per cause cardiache nei giovani adulti. A smentire una delle più tenaci teorie sui vaccin ...swissinfo.ch

Aumento dei casi di morbillo in Italia: più colpiti i bambini sotto i 4 anni - Negli ultimi mesi, l'Italia ha registrato un significativo aumento dei casi di morbillo, principalmente attribuibile al calo delle vaccinazioni post-Covid.mamme

"Nei giovani non c'è alcun legame tra i Vaccini e la morte cardiaca" - A smentire una delle più tenaci teorie sui Vaccini anti-Covid è l'agenzia sanitaria dello Stato americano dell'Oregon in uno studio pubblicato sul bollettino dei Centers Centers for Disease Control an ...ticinonews.ch