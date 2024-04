Usa | Prezzi importazione in marzo +0 | 4% | oltre le stime

(Di venerdì 12 aprile 2024) New York, 12 apr. (askanews) – Iall’negli Stati Uniti, in, sono saliti dello 0,4%, secondo i dati pubblicati dal dipartimento del lavoro. Il mese scorso era stato registrato un +0,3%. Il dato segna il terzo mese di aumenti consecutivi. Gli analisti si attendevano un aumento dello 0,3%. Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno iall’sono saliti dello 0,4%, il primo aumento da gennaio 2023. Idel petrolio importato sono balzati del 6%, contro il +1,7% del mese scorso. Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno saliti del 7,5%. Il rialzo diè il più alto da dicembre 2022. Idelle importazioni, escludendo il petrolio, sono rimasti stazionari, mentre il mese scorso erano ...

