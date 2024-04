Usa | O J Simpson è morto a 76 anni

(Di venerdì 12 aprile 2024) Ènegli Stati Uniti, a 76, O.J., ex stella della National Football League americana.è stato anche un attore. Era malato di cancro. La famiglia ha confermato il decesso, avvenuto il 10 aprile, con un post sui social media.è stato protagonista di uno dei principali casi giudiziari statunitensi (fu chiamato “il processo del secolo”) degliNovanta. Nel 1994 il tribunale lo assolse dalle accuse di avere ucciso la ex moglie Nicole Browne l’amico di lei Ronald Goldman. Tutta la vicenda giudiziaria del campione afroamericano ebbe un enorme seguito in America. Anche con una forte componente razziale, in una Los Angeles dove era ancora vivo il ricordo della sommossa scoppiata dopo il pestaggio da parte della polizia ...

