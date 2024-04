Upb | il Pil del primo trimestre a +0 | 2% | ampia incertezza

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 12 aprile 2024) Nel breve termine si prospetta per l'economia italiana "una fase ciclica ancora in lieve espansione". Lo afferma l'Ufficio parlamentare di bilancio stimando neldel 2024 una crescita del Pil dello 0,2%, "simile a quella dei due periodi precedenti ma con possibilità dioscillazione sia verso l'alto (0,4) sia verso il basso (0,0)". L'nelle previsioni, sottolinea l'Upb nell'ultima nota sulla congiunture, "èanche in relazione alla recente revisione dei dati di contabilità nazionale e alla difficoltà di quantificare gli investimenti nel settore delle costruzioni. Tuttavia il dato sulla produzione delle costruzioni di gennaio è risultato molto elevato. Nel medio termine, rimangono inoltre prevalenti i rischi al ribasso, legati soprattutto alle forti tensioni ...