Uomini e Donne | l’opinione di Ebuc sulla puntata del 12 04 24

(Di venerdì 12 aprile 2024) Partiamo subito con un avviso ai naviganti, ladioggi è da vedere? Adduco solo una motivazione che convincerà tutti: Ida Platano sta muta per 70 minuti. Direi che è abbastanza per godersi in santa pace il programma, senza doversi mettere del collirio negli occhi a causa delle scelte cromatiche della Pitona. Laparte subito a razzo, con una trama degna di libro Harmony in salsa cacciucco Toscana e sotto fondo musicale di “ho visto lei che bacia lui, che bacia lei che bacia me”, ma attenzione perché non tutto è come sembra…ahó per farla breve e non dire tutto in due righe, quel povero Cristo di Gianni ( noto al pubblico anche come il Califano canuto fiorentino), aveva una “fan” 67enne che lo corteggiava a mezzo social, lui preso dai complimenti ha intrapreso uno scambio di messaggi, poi ...