Uno spettacolo dell’altro mondo Il viaggio “climatico“ del pubblico

(Di venerdì 12 aprile 2024) Storie di territori e di criticità ambientali in scena domani alle 21 a Binario Nova. Il progetto “L’altro“ nasce dalla necessità di raccogliere in tempo reale le percezioni delrispetto alla crisi climatica e a tutte le sue implicazioni. Utilizza la performance artistica e lo storytelling per monitorare le impressioni delle criticità ambientali di un territorio coinvolgendo in prima persona i cittadini ed elaborando soluzioni attraverso un percorso partecipativo di co-creazione. "Il cuore del nostro– spiega il regista, Luigi Saravo – è un: ilche lo scrittore Fabio Deotto ha compiuto in giro per ilcercando di capire a che punto siamo riguardo al cambiamento. Il libro che ha scritto su questo ...