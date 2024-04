Uno dei negozi di alimentari più belli del mondo è in Valtellina

Tempo di lettura: < 1 minutoUna tragica fatalità, non c’è altro modo per definire la sorte di Vincenzo Garzillo, il napoletano che rientra tra i dispersi nella Tragedia dell’esplosione della ... (anteprima24)

Se c’è una conduttrice amata in Rai, quella è Ingrid Muccitelli, a dirlo non siamo noi ma i migliaia di telespettatori che la seguono in video da anni e sui social, basta leggere i commenti ... (ilgiornaleditalia)