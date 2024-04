Una quarta lista a sostegno del candidato Pagani

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 12 aprile 2024) Le elezioni comunali sono ormai prossime e anche nell’area democratica della città, che presenta Massimocomesindaco, si completano le mosse finali con la discesa in campo della“Tutti per Casale“, presentata in un bar di piazza del Popolo. Unacivica che ha, tuttavia, un radicamento storico nella città della Bassa e un simbolo decisamente riconoscibile come la torre civica. "Da molti anni la torre rappresenta un simbolo civico identitario, sempre presente alle elezioni comunali – commenta Tea Tacchinardi, coordinatrice del gruppo – e nel 2019 fu presente comeunica, sconfitta per un soffio. Tutti per Casale è un patrimonio che fa riferimento alle amministrazioni democratiche degli ultimi decenni e che non poteva certo stare in panchina in un ...