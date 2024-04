Un posto al sole | anticipazioni 12 aprile 2024 | una sorpresa per Niko

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di venerdì 12 aprile 2024) PerPoggi arriverà una graditaad Unal, come segnalano ledi venerdì 12. Il giovane avvocato, in particolare, riceverà la visita adi Valeria Paciello, con cui ha intrapreso di recente una relazione. I due, che sono già stati insieme molti anni prima, si sono casualmente ritrovati in vacanza in Trentino, dovestava trascorrendo una settimana bianca con Jimmy, Renato e Raffaele. Tra Poggi e la Paciello è scattata subito l'antica attrazione e i due hanno ripreso a frequentarsi, gettando Manuela nello sconforto. La Cirillo, infatti, nonostante abbia iniziato una storia con Costabile Altieri, prova ancora dei forti sentimenti per il suo ex fidanzato e non accetta il fatto ...