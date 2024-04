Un bel piattino d' oro nelle mani del governo | Pd | Leo Gullotta non riesce a darsi pace

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 12 aprile 2024) «Ho vissuto tanti anni bui nella storia di questo Paese, ma mai come questi». Conferma la sua confessione di qualche tempo fa, Leo, ospite in studio di Bianca Berlinguer a È sempre CartaBianca su Rete 4. Il grande attore siciliano, famosissimo con il Bagaglino fin dagli anni Ottanta ma anche intenso interprete drammatico, non ha mai nascosto le sue simpatie progressiste. E l'intervista parte proprio da un suo giudizio, estremamente negativo, sulMeloni. «Siamo un Paese diventato tra i più poveri, evviva i ricchi! Chi ha i soldi si può curare, chi non ha soldi nulla», sentenzia. «Prima non era così?», domanda la Berlinguer. «No, assolutamente». «Ma prima quando?», chiede sempre più incuriosita la presentatrice. «Diciamo fino a quindici anni fa. Tutto questo non è che accade oggi spiega allora-, oggi è ...