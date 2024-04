Ultime Notizie Roma del 12-04-2024 ore 17 | 10

(Di venerdì 12 aprile 2024)Daily News radio giornale Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio la decisione dell’Unione Europea manda un chiaro messaggio quelli che uccidono bruciano violentano e bruciano dei corpi di bambini ragazzi donne e uomini commettono atrocità contro l’umanità ne pagheranno Il prezzo lo ha detto il ministro degli Esteri israeliano Israel kaz che ha salutato le sanzioni europee contro le ali militari di a Massa e Jade islamica e nun kebap responsabile dell’attacco del 7 ottobre e dei crimini commessi Cambiamo argomento via libera degli Stati membri europei alla nuova direttiva sulle case Green e ministri europei al Consiglio Europeo ecofin hanno confermato questa mattina l’accordo raggiunto con la loro camera a dicembre sulle nuove norme per rendere il parco immobiliare dell’Unione Europea emissioni Zero che oltre il 2050 ...

Guerra Russia-Ucraina, Kiev approva la nuova mobilitazione. Putin: "Conferenza in Svizzera fenomeno da baracconi" - Mosca: i nostri partner in Asia-Africa non vadano in Svizzera. A Kharkiv 200mila persone senza elettricità. Il Parlamento ucraino approva la legge sulla

Guerra Ucraina Russia, news. Putin: "Raid a siti energetici per smilitarizzare Kiev" - Massiccio attacco aereo nelle regioni di Kharkiv e Kiev.

Gli abitanti di Kiev tornano nel metrò come rifugio: missili e droni per oltre cinque ore sulla città - Si parlerà di pace in Svizzera, ma senza la Russia. Il governo elvetico ha svelato le date della conferenza internazionale - da tempo annunciata da Kiev - che proverà a trovare una roadmap da presenta