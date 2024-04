Ultime Notizie Roma del 12-04-2024 ore 16 | 10

(Di venerdì 12 aprile 2024)Daily News radio giornale con me ne ritrovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitali in studio è stato recuperato il corpo dell’ultimo lavoratore disperso nell’esplosione della centrale idroelettrica di Barge al Lago di Suviana in provincia di Bologna non è stato ancora ufficialmente identificato mancava all’appello il sessantottenne napoletano Vincenzo Garzillo il bilancio di 7 morti accertati tre minorenni sono stati arrestati nella Germania occidentale perché sospettate di pianificare un attacco islamista lo riferisce la procura di Dusseldorf spiegando che i tre i due ragazzi una ragazza tra i 15 e 16 anni e della renania settentrionale Westfalia sono fortemente sospettate di pianificare un attacco terroristico di matrice islamica i tre avrebbero ammesso di essere pronti a commettere l’attacco recita un comunicato della procura di Dusseldorf ...

