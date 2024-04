Ultime Notizie Roma del 12-04-2024 ore 10 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 12 aprile 2024)Daily News radio giornale un nuovo appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno salgono a 6 Al momento i morti della tragedia e la centrale di Suviana oggi quarto giorno di ricerche ieri sono stati Ritrovati i corpi di tre dispersi entrambi erano al piano meno 9 il procuratore capo di Bologna Giuseppe amato ha parlato dell’inchiesta in corso per disastro colposo e omicidio colposo sottolineando come siano già state ascoltate alcune persone e che saranno effettuate accertamenti su appalti e subappalti non sarà sequestrata tutta la centrale ma solo i piani meno otto e meno 9 in cui si è verificato l’incidente sul corpo delle vittime non saranno eseguite autopsie Intanto con 100 vigili del fuoco al lavoro anche da questa mattina continua la ricerca nei livelli meno 8 meno 9 e meno 10 ieri a Bologna al corteo molto partecipato ...