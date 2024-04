Ultime Notizie Roma del 12-04-2024 ore 07 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 12 aprile 2024)Daily News radio giornale un giorno dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno salgono a 6 morti della tragedia nella centrale di Suviana oggi quarto giorno di ricerche la quarta vittima si chiama Adriano Scandellari la quinta Paolo Casiraghi poi nella serata attorno alle 20 Ieri è arrivato il nome della sesta persona deceduta Alessandro D’Andrea il loro corpi si trovavano al piano meno 9 il procuratore capo ha parlato dell’inchiesta in corso per disastro colposo e omicidio colposo sottolineando come siano già state ascoltate alcune persone che saranno effettuati accertamenti su appalti e subappalti oggi più di 200 uomini tra cui 100 vigili del fuoco al lavoro per cercare nei livelli meno 8 meno 9 meno 10 a questo punto l’ultima persona che manca all’appello ovvero Vincenzo Gazzillo 68 anni di Napoli ieri l’incontro a Palazzo Chigi tra la presidente del ...