Ue | Capaccioli Gbc Italia | “Direttiva case green costerà fino a 55mila euro a famiglia”

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 12 aprile 2024) Roma, 12 apr. (Adnkronos) – ?Gbcè a disposizione del Governo con i propri contenuti tecnici. Si parla di un costo di 275 miliardi diper l?operazione, una spesa che oscillerà tra i 20 e i 55 mila. Ecco perché bisogna partire immediatamente in maniera concreta, predisporre un recepimento tenendo presente le peculiarità del nostro territorio, come il rispetto dei requisiti di resilienza e quindi di risposta sismica dell?edificio che, purtroppo, questanon prende in considerazione?. Lo ha detto Fabrizio, presidente delbuilding council, a margine del 3° Summit nazionale sull?Economia del Mare Blue Forum a Gaeta. ?Alla base dellaEpbd4 il principio dell’ Energy ...