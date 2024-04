Ue | ' al 31 marzo stoccaggi gas piani al 58% | è un record'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 12 aprile 2024) "Il 31i nostridi gas erano pieni per oltre il 58%: è il livello più alto mai registrato in questo periodo dell'anno". Lo comunica la Commissione Europea. "Questo è il risultato della nostra efficace diversificazione delle forniture energetiche, degli sforzi dei cittadini e delle imprese per ridurre la domanda di gas e dei nostri investimenti nelle energie rinnovabili, i tre pilastri del piano REPowerEU. Taleo significa che i mercati sono sempre più stabili, i prezzi sono tornati al preguerra e l'Europa può iniziare a rifornirsi con fiducia per la stagione di riscaldamento del prossimo inverno", aggiunge.