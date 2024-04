Ucraina | sale a 5 il bilancio delle vittime dell’attacco russo a Mykolaiv

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

Kiev, 12 apr. (Adnkronos) – E' salito a 5 morti ildi ieri. Un uomo di 37 anni che era stato ricoverato in ospedale per le ferite è deceduto nella notte, ha riferito il governatore dell'oblast Vitali Kim, secondo cui le forze russe hanno utilizzato un missile balistico per attaccare la città.L'attacco ha danneggiato edifici residenziali, strutture industriali e automobili. Il sindaco Oleksandr Senkevych ha detto a un giornalista del Kyiv Independent che l'attacco aveva preso di mira un vecchio impianto industriale.