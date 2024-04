Ucraina | Russia | “Accordi di Istanbul siano la base per una nuova soluzione al conflitto”

(Di venerdì 12 aprile 2024) Dopo l'esclusione di Mosca dal primo round di incontri alla conferenza di pace prevista a giugno in Svizzera il Cremlino rilancia: "L'accordo negoziato in Turchia potrebbe servire daper nuovi negoziati" Dopo aver bocciato l'idea della conferenza di pace in Svizzera, il Cremlino propone di riprendere l'intesa negoziata apoco dopo lo scoppio

(Adnkronos) – "Nelle ultime 24 ore, le truppe russe hanno effettuato 279 attacchi contro 8 insediamenti nella regione di Zaporizhzhia", nel sud dell' Ucraina . Ad affermarlo via Telegram il capo ... (corrieretoscano)

Mosca aumenta ancora la presenza militare in Ucraina a costo di alleggerire le truppe dislocate in Estremo Oriente , inclusa la flotta del Pacifico, per aumentare la pressione sull’esercito di Kiev. ... (ilfattoquotidiano)

Ucraina, dai Paesi Bassi nuovi aiuti per 1,4 miliardi di euro. Ma le difese rischiano il collasso - MilanoFinanza News - Patriots e munizioni sono le due nuove parole d’ordine della guerra in Ucraina per il governo di Kiev. Il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, ha recentemente… Leggi ...informazione

Non solo Ucraina e Israele, Biden pure contro la Cina: difesa di Giappone e Filippine «concetto inviolabile» - La difesa del Giappone e delle Filippine è un concetto «invulnerabile, invincibile, inviolabile». Parole del presidente Joe Biden, a margine della visita del premier ...ilmattino