Ucraina | Russia | “Accordi di Istanbul siano la base per una nuova soluzione al conflitto”

(Di venerdì 12 aprile 2024) (Adnkronos) – Dopo aver bocciato l'idea della conferenza di pace in Svizzera, il Cremlino propone di riprendere l'intesa negoziata apoco dopo lo scoppio della guerra e farne laper una futuradelin. L'accordo negoziato in Turchia potrebbe servire daper nuovi negoziati, ha dichiarato il portavoce Dmitry L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Mosca aumenta ancora la presenza militare in Ucraina a costo di alleggerire le truppe dislocate in Estremo Oriente , inclusa la flotta del Pacifico, per aumentare la pressione sull’esercito di Kiev. ... (ilfattoquotidiano)

Dopo l'esclusione di Mosca dal primo round di incontri alla conferenza di pace prevista a giugno in Svizzera il Cremlino rilancia: "L'accordo negoziato in Turchia potrebbe servire da base per nuovi ... (sbircialanotizia)

(Adnkronos) – Dopo aver bocciato l'idea della conferenza di pace in Svizzera, il Cremlino propone di riprendere l'intesa negoziata a Istanbul poco dopo lo scoppio della guerra e farne la base per una ... (periodicodaily)

Inquietante attentato a Mosca, salta in aria auto di ex spia Ucraina - Un attentato a Mosca ha colpito un ex funzionario dell'intelligence Ucraina che ha disertato in Russia. La sua auto è saltata in aria mentre lui era a bordo. L'agenzia di stampa statale RIA Novosti ha ...tg.la7

'Tra Russia e Ucraina', libro-diario di Alessandro Cassieri sul conflitto dalle origini ad oggi - Ventiquattro febbraio 2022: l’invasione russa dell’Ucraina è un evento drammatico che entra improvvisamente nella vita quotidiana di ognuno. Un conflitto che ha radici profonde. Una vicenda raccontata ...adnkronos

Calabria “cantiere” filorusso: dal diplomatico all’estrema destra e «l’amore» per Vannacci - Un dedalo di associazioni che si incrocia tra nomi più o meno noti ed esponenti della politica locale e dell'Est Europa. E poi istituzioni non riconosciute e l’amore "esploso" per l’ex generale ...corrieredellacalabria