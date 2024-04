Ucraina | Mosca | ‘attacchi di droni di Kiev a Rostov’

Guerra Ucraina: incendio in un impianto a Kryvyi Rih per drone abbattuto. LIVE - Un incendio è scoppiato in un impianto di infrastrutture energetiche vicino a Kryvyi Rih, nella regione di Dnipropetrovsk, a causa della caduta di frammenti di un drone abbattuto. Lo riferisce ...tg24.sky

TOMORROW /"Russia minaccia cronica" per il mondo, Nato rafforza fianco orientale - mentre alla Russia viene chiesto di non opporsi all'adesione Ucraina all'Unione europea. Mosca boccia la conferenza in Svizzera La Russia ha ribadito in queste ore che qualunque iniziativa di pace ...adnkronos

Gas ai massimi da due mesi, nuovo attacco a depositi in Ucraina - Il prezzo balza vicino a 30 euro per Megawattora al Ttf, missili russi colpiscono due stoccaggi: è la quarta volta in meno di tre settimane e il mercato ora è in allarme anche per i gasdotti ...ilsole24ore