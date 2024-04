(Di venerdì 12 aprile 2024), 12 apr. (Adnkronos) – “24 ore, le truppe russe hanno effettuato 279contro 8 insediamenti nella regione di Zaporizhzhia”. Lo ha scritto su Telegram il capo dell’amministrazione militare regionale Ivan Fedorov.“Una donna è rimasta ferita in seguito al bombardamento dell’artiglieria nemica nella città di Gulyaipole. Sono pervenute 17 segnalazioni di distruzione di edifici residenziali e infrastrutture”, ha aggiunto Fedorov. L'articolo CalcioWeb.

Bruxelles, 11 aprile 2024 – Una "guerra di logoramento" fino a provocare il collasso interno dell' Ucraina per poi installare un " governo fantoccio" a Kiev . È questo il piano della Russia secondo ... (quotidiano)

La notte ha portato l’ennesima pioggia di decine missili e droni russi che si sono abbattuti su tutta l’Ucraina, che Mosca cerca di mettere in ginocchio colpendo soprattutto le infrastrutture ... (gazzettadelsud)

Ucraina: Kiev, '280 attacchi russi su Zaporizhzia nelle ultime 24 ore' - Kiev, 12 apr. (Adnkronos) - "Nelle ultime 24 ore, le truppe russe hanno effettuato 279 attacchi contro 8 insediamenti nella regione di Zaporizhzhia". Lo ha scritto su Telegram il capo ...lagazzettadelmezzogiorno

Kiev, arruolamenti forzati. E i droni Usa sono farlocchi - La Verchovna Rada ha sciolto l’assemblea intorno alle 2 del mattino. Dopo 14 ore in aula erano rimasti 30 deputati. La legge per la mobilitazione è stata approvata ed entrerà in vigore tra un mese. Pe ...ilfattoquotidiano

Ucraina, colpite infrastrutture energetiche in diverse zone del Paese - Colpite diverse infrastrtutture energetiche in Ucraina. Droni anche oltre il confine russo.tg.la7