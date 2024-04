Ucraina | conferenza in Svizzera sulla guerra Putin | “Una baracconata”

(Di venerdì 12 aprile 2024) Roma, 12 apr – “Siamo pronti a trattare con l’”, ribadisce il presidente russo Vladimir, commentando negativamente l’idea di organizzare inunasul tema dello scontro tra Kiev e Mosca. Unache negli intenti ufficiali dovrebbe essere “di pace” ma che di fatto non prende in considerazione le asserzioni di una delle due parti coinvolte nel conflitto., lainè una “”, perCome riporta l’Ansa, le dichiarazioni del leader del Cremlino sono piuttosto chiare nel merito. “La Russia è pronta ai colloqui sull’, ma senza imporre a Mosca alcuna posizione non basatarealtà” ha detto, per poi ...

