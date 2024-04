Ubriaco scaglia bottiglie in strada e aggredisce i poliziotti | arrestato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 12 aprile 2024) La Spezia, 12 aprile 2024 –nel bar. Nel pomeriggio di ieri, le volanti della polizia sono intervenute a Mazzetta dove il gestore di un esercizio commerciale aveva segnalato, in un bar, un cliente alterato dall’eccessivo consumo di bevande alcoliche, che era particolarmente aggressivo nei confronti del proprietario. L’, infatti, era arrivato are una bottiglia di birra nel mezzo della carreggiata mandandola in frantumi. Gli agenti, appena arrivati, hanno tentato di stemperarne l’irrequietezza per ricondurlo ad una condizione di maggiore lucidità. I tentativi sono però vani in quanto il giovane, terminato un primo comportamento di aggressione verbale, con un’escalation di ripetute minacce ed epiteti ingiuriosi nei confronti dei ...