Ubriaca alla guida ha ucciso due carabinieri ma è già tornata a casa

(Di venerdì 12 aprile 2024) È stata dimessa dall'ospedale Nancy Liliano, la 31enne indagata per la morte dei dueFrancesco Pastore, 25 anni, e Francesco Ferraro, 27 anni, uccisi nell'incidente avvenuto a Campagna (Salerno) nella notte tra sabato e domenica scorsi. Ed èsubito in libertà dopo essere stata ricoverata nell'ospedale San Francesco d'Assisi di Oliveto Citra per le ferite riportate nell'incidente. La donna eradel suv che ha travolto l'auto a bordo della quale viaggiavano tre, i due deceduti e un terzo che ha riportato ferie meno gravi. Nell'incidente è rimasto ferito anche un 75enne che era a bordo di una terza auto coinvolta. Liliano, assistita dall'avvocato Antonio Boffa, è indagata dprocura di Salerno per omicidio stradale e lesioni colpose. È ...