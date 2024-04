Tuttosport – post ironico virale e Vlahovic risponde così

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di venerdì 12 aprile 2024) 2024-04-12 10:24:41 Calciomercato, dalla redazione piemontese di: MONTECARLO (PRINCIPATO DI MONACO) – Buona la…terza. Dopo aver perso contro Sinner (in semifinale all’Australian Open) e Nardi (ai 32esimi del Masters 1000 di Indian Wells), Novak Djokovic trova la prima vittoria stagionale contro un italiano. Il numero uno al mondo, infatti, ha battuto Musetti agli ottavi di finale dell’Atp Masters 1000 di Montecarlo conquistandoil pass per i quarti, dove se la vedrà contro l’australiano De Minaur. Una partita complessa, però, per il serbo, beccato ancora una volta dal pubblico per le proteste con il giudice di sedia per una decisione sul 4-3. Come suo solito, Nole ha riso ai tifosi sugli spalti mimando il gesto del direttore d’orchestra (lo aveva fatto anche lo scorso anno a Malaga durante la Coppa Davis e a ...