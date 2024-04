Tutti gli effetti a catena dell’arrivo in Grecia degli F-35

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 12 aprile 2024) L’imminente arrivoF-35 a rafforzare difesa greca apre di fatto una nuova era nel Mediterraneo, con soggetti che accrescono il proprio peso specifico, altri competitors che provano a non perdere terreno e altri ancora che immaginano nuove traiettorie di alleanze e partnership. La pattuglia del caccia di quinta generazione è destinata a rivoluzionare gli equilibri tra Egeo, mare Nostrum e Mar Nero per una serie di fattori legati alla geopolitica (), all’energia (Cipro) e alla profondità strategica di chi (Turchia) ha capito che un’era geologica è al termine (il ventennio di Erdogan). E deve iniziare a progettare “il passaggio di consegne”. F-35 Le autorità statunitensi hanno inviato la lettera ufficiale di offerta e accettazione alla Direzione generale della difesa greca. Questo passaggio segna il punto del non ritorno, ovvero a meno di ...